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В Киеве продолжили движение метро на красной ветке: поезда курсируют от станции "Академгородок" до "Театральной"
8 апреля в столичном метрополитене продолжили движение по красной линии. Теперь поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная"
Об этом сообщает пресс-служба КГГА в telegram.
Как курсируют поезда:
- Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная";
- Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
- Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".
Также работают пересадочные узлы: "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта", а также "Золотые ворота" – "Театральная".
"Метро для перевозок пассажиров работает с 7:30 до 19:00. Средний интервал по линиям составляет ориентировочно 1 час. График работы может оперативно меняться по необходимости. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие", - говорится в сообщении. Ранее красная ветка метро работала от станции "Шулявская" до станции "Театральная". 4 апреля в Киеве полностью возобновили сообщение Северным и Южным мостами.
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