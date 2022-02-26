В Киеве продолжаются боевые действия, жителей города призывают быть осторожными

Об этом сообщает телеграмм-канал КГГА.



Городские власти просят киевлян оставаться в укрытиях. Те, кто дома, не должны подходить к окнам или выходить на балконы. Необходимо спрятаться в закрытом помещении, например, в ванной, и прикрыться чем-нибудь, чтобы не пораниться обломками от пуль.



Если срабатывает сирена (сигнал "Воздушная тревога"), нужно немедленно перейти к ближайшему укрытию.



Карта укрытий доступна по ссылке.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb