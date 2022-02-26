В Киеве продолжаются боевые действия, жителей города призывают быть осторожными
По состоянию на 4:20 26 февраля в Киеве проходят активные боевые действия, КГГА просит людей быть спокойными и осторожными
Об этом сообщает телеграмм-канал КГГА.
Городские власти просят киевлян оставаться в укрытиях. Те, кто дома, не должны подходить к окнам или выходить на балконы. Необходимо спрятаться в закрытом помещении, например, в ванной, и прикрыться чем-нибудь, чтобы не пораниться обломками от пуль.
Если срабатывает сирена (сигнал "Воздушная тревога"), нужно немедленно перейти к ближайшему укрытию.
Карта укрытий доступна по ссылке.
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