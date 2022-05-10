Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на сайте КГГА.

Укрзализныця организовала дополнительные вечерние рейсы киевской кольцевой электрички.

"Они прибывают в конечные станции Святошин и Дарница в 21:30. Такое решение позволит жителям Сырца, Оболони, Троещины, Русановки, Березняков, Демеевки, Соломенки, Борщаговки и других районов города добраться домой до начала действия комендантского часа", – отметил Поворозник.

Кроме того, в телеграм КГГА сообщила о возобновлении двух троллейбусных маршрутов №30, 29Д и трамвайного - №35.

Троллейбус № 30 курсирует от улицы Милославской до улицы Кадетский Гай, маршрут № 29Д – от Дарницкой площади до Железнодорожной станции Зенит. Оба будут иметь интервал движения 25 минут.

Трамвайный маршрут №35 – от улицы Сержа Лифаря до станции метро "Лесная". Интервал движения – 25 минут.

"Наземный пассажирский транспорт курсирует с 07:00 до 21:00", – напомнила КГГА.

Ранее количество возобновленных междугородных и пригородных маршрутов в Киевской области возросло до 247.

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