В Киеве продлили работу городской электрички, а также возобновили курсирование еще двух троллейбусных и одного трамвайного маршрута
Киев продолжает расширять покрытие города общественным транспортом. Возобновили работу троллейбусы №30, №29Д и трамвай №35, а также продлена работа городской электрички
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на сайте КГГА.
Укрзализныця организовала дополнительные вечерние рейсы киевской кольцевой электрички.
"Они прибывают в конечные станции Святошин и Дарница в 21:30. Такое решение позволит жителям Сырца, Оболони, Троещины, Русановки, Березняков, Демеевки, Соломенки, Борщаговки и других районов города добраться домой до начала действия комендантского часа", – отметил Поворозник.
Кроме того, в телеграм КГГА сообщила о возобновлении двух троллейбусных маршрутов №30, 29Д и трамвайного - №35.
Троллейбус № 30 курсирует от улицы Милославской до улицы Кадетский Гай, маршрут № 29Д – от Дарницкой площади до Железнодорожной станции Зенит. Оба будут иметь интервал движения 25 минут.
Трамвайный маршрут №35 – от улицы Сержа Лифаря до станции метро "Лесная". Интервал движения – 25 минут.
"Наземный пассажирский транспорт курсирует с 07:00 до 21:00", – напомнила КГГА.
- Ранее количество возобновленных междугородных и пригородных маршрутов в Киевской области возросло до 247.
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