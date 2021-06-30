В Киеве прививки от COVID-19 начнут делать в поликлиниках, - КГГА

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.



Зарегистрированным на прививку советуют записаться через сервис Helsi, чтобы получить вакцину без очередей.



️Адресы центров и график работы обещают вскоре обнародовать.

Напомним, центр вакцинации в Международном выставочном центре в Киеве будет работать на этой неделе с 30 июня по 4 июля