В Киеве прививки от COVID-19 начнут делать в поликлиниках, - КГГА
3-4 июля киевляне, зарегистрированные на вакцинацию в "Дии", смогут привиться против COVID-19 в Центрах первичной медико-санитарной помощи
Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.
Зарегистрированным на прививку советуют записаться через сервис Helsi, чтобы получить вакцину без очередей.
️Адресы центров и график работы обещают вскоре обнародовать.
- Напомним, центр вакцинации в Международном выставочном центре в Киеве будет работать на этой неделе с 30 июня по 4 июля
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное