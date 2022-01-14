В Киеве приспустили Главный флаг Украины: причина
В Киеве в пятницу, 14 января, из-за ухудшения погоды приспустили Главный флаг страны
Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп, сообщает пресс-служба КГГА.
Как известно, он установлен на столичных холмах, недалеко от музея истории Украины во Второй мировой войне.
По словам главы КГГА, флаг поднимут снова после улучшения погодных условий.
"С 10:00 14 января мы приспускаем флаг из-за ухудшения погоды в Киеве. Ожидается шквальный ветер с сильными порывами, который может повредить его полотнище. После улучшения погодных условий флаг снова поднимем. Предварительно – 17 января", – сказал Вячеслав Непоп.
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