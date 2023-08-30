В Киеве приняли решение о круглосуточном доступе к укрытиям в учебных заведениях

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Соответственно, такое решение вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

По словам городского головы, беспрепятственное пребывание граждан в защитных сооружениях гражданской защиты Киева во время воздушной тревоги должны обеспечить главы районных администраций столицы и руководители учебных заведений города.

Что известно об образовательном процессе и состоянии укрытий в Киеве

По состоянию на начало августа 2023 года в столице укрытия имели 83% заведений дошкольного образования, 91% заведений общего среднего образования, 95% заведений профессионального и профессионально-технического образования, 75% заведений профессионального высшего и высшего образования.

17 августа в рамках городской программы "Безопасная образовательная среда" в Киеве выделили рекордную сумму - более 500 миллионов гривен на ремонт и увеличение количества укрытий в учебных заведениях.

Киевские городские власти объявили структуру 2023/2024 учебного года для школьников столицы, рассказали о датах каникул, аттестации, компенсаторных занятий и о формате обучения в условиях военного положения.

Так, новый учебный год в столице традиционно стартует 1 сентября и продлится до 28 июня 2024 года – с перерывами на каникулы, аттестацией и проведением компенсаторных занятий. Власти обязались учитывать ситуацию в условиях военного положения и другие факторы, которые могут повлиять на организацию образовательного процесса, и, при необходимости, будут вносить изменения в структуру учебного года

Впоследствии сообщалось , что с 1 сентября в столице за партами будут учиться 240 тысяч школьников. Родители согласились на обучение своих детей офлайн.