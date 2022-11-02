В Киеве применили внеплановые отключения электроэнергии
2 ноября в девяти микрорайонах столицы будут применять экстренные отключения электроэнергии вне графика из-за перегрузки сетей
Об этом информирует прессслужба ДТЭК Киевские электросети .
"Из-за атаки России наблюдается перегрузка электросетей на Оболони, Виноградаре, Минском массиве, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке. Поэтому возможны применение экстренных отключений света вне графиков стабилизационных отключений", - сообщили в ведомстве.
Отключения необходимы, чтобы уберечься от массовых аварий. Сейчас энергетики прилагают все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию до конца этой недели.
"Мы делаем все для того, чтобы поддержать нормальную жизнь столицы и каждого ее жителя", - добавили в ведомстве.
- В Киеве обновили графики отключения электроэнергии.
- Со 2 ноября на всех троллейбусных маршрутах Киева будут работать автобусы.
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