В Киеве применили внеплановые отключения электроэнергии

Об этом информирует прессслужба ДТЭК Киевские электросети .

"Из-за атаки России наблюдается перегрузка электросетей на Оболони, Виноградаре, Минском массиве, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке. Поэтому возможны применение экстренных отключений света вне графиков стабилизационных отключений", - сообщили в ведомстве.

Отключения необходимы, чтобы уберечься от массовых аварий. Сейчас энергетики прилагают все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию до конца этой недели.

"Мы делаем все для того, чтобы поддержать нормальную жизнь столицы и каждого ее жителя", - добавили в ведомстве.

В Киеве обновили графики отключения электроэнергии.

Со 2 ноября на всех троллейбусных маршрутах Киева будут работать автобусы.

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