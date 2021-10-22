В Киеве при внедрении "красной" зоны приостановят плановые госпитализации, - КГГА

Об этом сообщила заместитель главы КГГА Анна Старостенко, передает Интерфакс-Украина .

"В" красной "зоне, к которой мы приближаемся, будет остановлена плановая госпитализация, так как медицинская система будет работать на то, чтобы принимать пациентов с COVID-19", - отметила она.

По ее словам, за последние сутки в Киеве с COVID-19 были госпитализированы 657 пациентов.

"Это очень много. Большинство из них тяжелые, большинство нуждаются в кислороде", - сказала Старостенко.

Она отметила, что на сегодня в Киеве для пациентов с COVID-19 определена 21 больница. В "ковидных" больницах заняты 65,7% коек с кислородом.

"Это показатель, который мы перешли сегодня ночью и который неуклонно приближает нас к" красной "зоны", - добавила представительница КГГА.



Напомним, Киев в ближайшее время перейдет в "красную" зону .

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