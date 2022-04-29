В Киеве при обстреле погибла журналистка Вера Гирич
Во время ракетных обстрелов столицы 28 апреля погибла наша коллега Вера Гирич
Об этом сообщили коллеги журналистки, работавшей на "Радио Свобода".
"Да, это правда" – сообщила "Эспрессо" глава украинского бюро "Радио Свобода" Инна Кузнецова.
В 2017 году Вера сотрудничала с "Эспрессо".
Коллектив "Эспрессо" выражает искренние соболезнования в связи с гибелью коллеги.
Радио Свобода написала , что продюсер Вера Гирич погибла в результате попадания российской ракеты в дом, в котором она жила в Киеве. Тело погибшей обнаружили под обломками утром 29 апреля.
Как отметили ее коллеги, Вера начала работу в киевском бюро "Радио Свобода" с 1 февраля 2018 года. До этого она работала на ведущих украинских телеканалах.
- 28 апреля во время российского ракетного обстрела дома в Шевченковском районе Киева погиб один человек, пострадали 10 гражданских , в том числе четыре госпитализированы.
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