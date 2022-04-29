В Киеве при обстреле погибла журналистка Вера Гирич

Об этом сообщили коллеги журналистки, работавшей на "Радио Свобода".



"Да, это правда" – сообщила "Эспрессо" глава украинского бюро "Радио Свобода" Инна Кузнецова.



В 2017 году Вера сотрудничала с "Эспрессо".



Коллектив "Эспрессо" выражает искренние соболезнования в связи с гибелью коллеги.



Радио Свобода написала , что продюсер Вера Гирич погибла в результате попадания российской ракеты в дом, в котором она жила в Киеве. Тело погибшей обнаружили под обломками утром 29 апреля.



Как отметили ее коллеги, Вера начала работу в киевском бюро "Радио Свобода" с 1 февраля 2018 года. До этого она работала на ведущих украинских телеканалах.

28 апреля во время российского ракетного обстрела дома в Шевченковском районе Киева погиб один человек, пострадали 10 гражданских , в том числе четыре госпитализированы.