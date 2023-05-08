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В Киеве презентовали выставку оберегов во Второй мировой войне

8 мая, 2023 понедельник
18:52
Культура

8 мая в Национальном музее истории во Второй мировой войне открылась выставка "Обереги с войны", где представлены предметы, ставшие талисманами для украинцев

Об этом сообщает Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

"Фотокарточка дочки, которая давала стимул вернуться к семье с войны. Икона, которая помогла приехать снова на Родину после депортации. Молитвенник, спасший от вражеской пули. Простые, на первый взгляд, вещи стали для своих хозяев источником духовной стойкости в самые сложные моменты жизни ", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что в музейной выставке "Обереги с войны" представлены предметы, поднимающие людям дух в кровавом водовороте катаклизмов ХХ и ХХІ веков. Значительная часть артефактов представлена публике впервые.

Вышиванка Розалии Потыч. Она стала для нее и ее мужа Федора оберегом после принудительной депортации на Донбасс с Бойкивщины.

Кроме того, представлены куклы-мотанки, помогавшие Юлии Павловой, которая начало полномасштабного вторжения России встретила в Боярке на Киевщине.

Выставка проходит в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне по адресу улица Лаврская, 27.

Залы работают в будни с 10:00 до 19:00, а по выходным - с 10:00 до 20:00.

Входная плата: для взрослых – 30 грн, для студентов и школьников – 20 грн.

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