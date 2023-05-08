В Киеве презентовали выставку оберегов во Второй мировой войне

Об этом сообщает Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

"Фотокарточка дочки, которая давала стимул вернуться к семье с войны. Икона, которая помогла приехать снова на Родину после депортации. Молитвенник, спасший от вражеской пули. Простые, на первый взгляд, вещи стали для своих хозяев источником духовной стойкости в самые сложные моменты жизни ", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что в музейной выставке "Обереги с войны" представлены предметы, поднимающие людям дух в кровавом водовороте катаклизмов ХХ и ХХІ веков. Значительная часть артефактов представлена публике впервые.

Вышиванка Розалии Потыч. Она стала для нее и ее мужа Федора оберегом после принудительной депортации на Донбасс с Бойкивщины.