В Киеве презентовали первый серийный самолет Ан-178-100Р
28 декабря на госпредприятии "Антонов" представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р
Об этом пишет Укринформ .
Осматривая самолет, Министр обороны Алексей Резников заявил, что созданием Ан-178-100Р украинцы показывают, что способны себя защитить.
"Все мы в детстве мечтали быть летчиками, летать, но сложнее всего построить самолет. Мне кажется, что символично то, что Украина демонстрирует свою обороноспособность благодаря объединенным усилиям. Эта синергия и является залогом нашей победы", - отметил он.
Министр рассказал, что этих самолетов будет не три, как указано в контракте для ВСУ, а больше.
Заместитель главнокомандующего Украины генерал-лейтенант Сергей Мойсюк добавил, что ВСУ нужна современная, высокотехнологичная, надежная и простая в использовании военная техника.
"Ведь такая техника повышает наши возможности, увеличивает нашу устойчивость и приближает нас к победе. Данный самолет является представителем техники, которая нам нужна. Я уверен, что этот самолет будет своевременно поставлен в ВСУ и пилоты Воздушных сил ВСУ будут использовать его во благо нашей победы" ", – объяснил он.
По словам Командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, они готовы принять первый за время независимости Украины самолет Ан-178-100Р.
"Нам нужно еще нелегкий путь пройти – подготовить личный состав пилотов на этот самолет, нам нужно подготовить инженерно-технический состав для того, чтобы мы могли осваивать, ремонтировать и выполнять задачи", - подчеркнул он и заверил, что этот путь будет преодолен быстро.
Военно-транспортный самолет Ан-178-100Р №001, предназначенный для летных сертификационных испытаний, имеет украинское и западное оборудование, выбранное во время программы импортозамещения.
Самолет используют для перевозки людей (до 100 человек), техники, груза; десантирование специальной техники и парашютистов, а также медицинской эвакуации раненых и пострадавших.
Контракт на строительство трех Ан-178 был подписан из Минобороны в декабре 2020 года.
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