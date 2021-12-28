В Киеве презентовали первый серийный самолет Ан-178-100Р

Об этом пишет Укринформ .



Осматривая самолет, Министр обороны Алексей Резников заявил, что созданием Ан-178-100Р украинцы показывают, что способны себя защитить.



"Все мы в детстве мечтали быть летчиками, летать, но сложнее всего построить самолет. Мне кажется, что символично то, что Украина демонстрирует свою обороноспособность благодаря объединенным усилиям. Эта синергия и является залогом нашей победы", - отметил он.



Министр рассказал, что этих самолетов будет не три, как указано в контракте для ВСУ, а больше.



Заместитель главнокомандующего Украины генерал-лейтенант Сергей Мойсюк добавил, что ВСУ нужна современная, высокотехнологичная, надежная и простая в использовании военная техника.



"Ведь такая техника повышает наши возможности, увеличивает нашу устойчивость и приближает нас к победе. Данный самолет является представителем техники, которая нам нужна. Я уверен, что этот самолет будет своевременно поставлен в ВСУ и пилоты Воздушных сил ВСУ будут использовать его во благо нашей победы" ", – объяснил он.



По словам Командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, они готовы принять первый за время независимости Украины самолет Ан-178-100Р.



"Нам нужно еще нелегкий путь пройти – подготовить личный состав пилотов на этот самолет, нам нужно подготовить инженерно-технический состав для того, чтобы мы могли осваивать, ремонтировать и выполнять задачи", - подчеркнул он и заверил, что этот путь будет преодолен быстро.



Военно-транспортный самолет Ан-178-100Р №001, предназначенный для летных сертификационных испытаний, имеет украинское и западное оборудование, выбранное во время программы импортозамещения.



Самолет используют для перевозки людей (до 100 человек), техники, груза; десантирование специальной техники и парашютистов, а также медицинской эвакуации раненых и пострадавших.



Контракт на строительство трех Ан-178 был подписан из Минобороны в декабре 2020 года.

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