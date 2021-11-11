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В Киеве презентовали документальный сериал о обретении Украиной Независимости

11 ноября, 2021 четверг
22:44
Культура

В Киеве прошла презентация документального сериала "10 Дней Независимости" о получении Украиной суверенитета

Об этом сообщает Укринформ.

24 августа 1991 года не является начальным этапом независимости Украины - именно это хотели показать создатели исторического проекта "10 Дней Независимости".

"Этот день (24 августа 1991 года - ред.) имеет глубокие исторические корни. Мы рассказали, что история этого дня длилась почти сто лет, а первая попытка получить Независимость датируется 22 января 1918 года - именно тогда был провозглашен Четвертый Универсал, которым впервые провозгласили украинскую Независимость. Собственно этому событию и посвящена первая серия нашего исторического сериала", - сказал соавтор проекта историк Владимир Вятрович на презентации сериала.

Каждая серия посвящена определенным событиям украинской истории ХХ века, которые были ступеньками самостоятельности. Последний эпизод авторы посвятили Революции Достоинства.

"По моему мнению, если в 1991 году Украина провозгласила Независимость от СССР, то в 2014-м - от России. Очевидно, что это повлекло за собой войну с Российской Федерацией, которая не готова отпускать Украину. Основной посыл этой серии - борьба за свободу до сих пор продолжается и требует от нас готовности защищать свою Независимость", - подчеркнул Вятрович.

Сценаристка "10 Дней Независимости" Леся Вакулюк отметила, что сериал поможет всем, кто изучает историю, осмыслить ее глубже, погрузиться в контекст и сделать выводы.

"Мы старались сделать все возможное, чтобы эти серии не напоминали школьные уроки истории, когда учитель отстраненно рассказывает. Мне кажется, нам удалось. Когда смотришь этот сериал, то будто переносишься в то время и понимаешь: украинцы боролись за ту страну, не будучи здесь хозяевами. И им удавалось. Однако кто-то не сделал из этого выводов и уже мы, молодое поколение, вынуждены были продолжать их борьбу", - сказала Вакулюк.

Сериал "10 Дней Независимости" доступен для просмотра на платформе YouTube.

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