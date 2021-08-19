В Киеве презентовали документальный фильм "Имени Выговского"

Чтобы вернуть ей надлежащую славу, в Украине сняли документальный фильм "Имени Выговского". Презентация киноленты состоялась в Киеве. Режиссер фильма Олег Володкевич говорит, что эта лента является искусным анализом связей прошлого с настоящим. По его словам, главная цель этого фильма - осветить, показать историческое событие, которое во все времена просто скрывалась или искажалась.



Кроме художественной части, присутствуют кадры из настоящей войны на востоке Украины. Таким образом режиссер напоминает об извечной борьбе украинцев. Работа над лентой длилась около восьми месяцев. В ней приняли участие и воспитанники Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Генерал-майор Игорь Гордейчук утверждает, что такие фильмы в первую очередь воспитывают настоящих патриотов нашей страны. По его мнению, его просто обязаны увидеть те, от кого зависит будущее нашей страны, те, кто управляет, кто вдохновляет, кто ведет за собой, кто мотивирует. Ведь этот фильм - заряжает своей силой.

О важности создания таких фильмов говорит и основательница благотворительного фонда "Вместе" Людмила Русалина. Меценатка убеждена, что такие работы необходимо поддерживать идейно и финансово, чтобы украинцы знали своих героев и гордились достижениями своей страны. По ее словам, знания и уважения собственной истории - это фундамент любой успешной нации.

Как только Людмила узнала о проекте документально-исторического фильма о Конотопской битве, сразу решила поддержать его как меценатка и как сознательный человек, который любит свое государство. Она уверена, что такие фильмы о нашей истории и наше победе как государства должны знать все люди в стране. Людмила Русалина считает, что фильм о Конотопской битве - это фильм о силе и славе всей украинского государства.