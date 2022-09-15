Об этом на своей странице в соцсети сообщил режиссер Станислав Тиунов.

Он выразил надежду, что сам фильм выйдет уже когда Украина победит.

"Буча" - фильм-байопик, снятый на основе реальных событий, происходивших в городах Буча, Ворзель, Гостомель и Ирпень во время российской оккупации в феврале-апреле 2022 года. В фильме рассказываетса о спасении 203 местных жителей Константином Гудаускасом - гражданином Казахстана, который получил политическое убежище в Украине и проживает в Буче.

Напомним, Екатерина Украинцева, депутат Бучанского городского совета отметила, что по экспертным оценкам восстановления в городе нуждается 301 дом.

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