В Киеве представили англоязычную версию книги экс-заложника "ДНР" Асеева о застенке "Изоляция" в оккупированном Россией Донецке
В Киеве презентовали англоязычное издание книги бывшего узника тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке журналиста Станислава Асеева "Светлый путь. История одного концлагеря" - The Torture Camp on Paradise Street
Об этом сообщает Радио Свобода.
Презентация состоялась при содействии Министерства иностранных дел Украины, Посольства Канады в Украине, Украинского Института и Международного благотворительного фонда "Изоляция" (МБФ "Изоляция"). В презентации приняли участие руководители дипломатических представительств иностранных государств и представительств международных организаций, аккредитованных в Украине.
Асеев в своем выступлении призвал "ставить вопрос "Изоляции" на любых дипломатических переговорах с Россией. По его словам, миссия ОБСЕ в Донецке " могла бы хоть раз просто приехать к воротам "Изоляции". Наблюдателей не пропустили бы внутрь поддерживаемые Россией боевики, но "это очень мощно ударило бы, в том числе по России".
"Книга на английском языке будет способствовать распространению правды об истинном лице российской агрессии против Украины во всем мире", - заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Она призвала представителей демократического мира приложить совместные усилия для восстановления прав человека на оккупированных территориях Украины и усилить давление на Россию.
По данным Офиса генерального прокурора, на оккупированных Россией территориях Украины насчитывается более 160 подобных "Изоляции" объектов, в которых содержались за решеткой более 3500 украинских заключенных, сказала заместитель главы МИДа.
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