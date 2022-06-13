В Киеве предпринимателю, продавшему гуманитарку на полмиллиона гривен, сообщили о подозрении
Столичный предприниматель получал гуманитарную помощь для военных и переселенцев от ЕС и США, но злоумышленник вместо помощи начал продавать. Мужчине сообщили о подозрении в продаже гуманитарки на сумму свыше 500 тыс. грн.
Об этом информирует в телеграме Офис генерального прокурора .
Прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю за незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).
Подозреваемый продавал гуманитарную помощь, полученную от стран Европейского Союза и США.
"Он систематически наживался на продаже военной амуниции, продуктах и товарах личной гигиены, ввезенных в Украину для дальнейшего распределения в пострадавшие от российской агрессии регионы. Для хранения гуманитарной помощи предприниматель арендовал в г. Киеве складские помещения, а в дальнейшем продавал ее", - говорится в сообщении.
В ходе расследования задокументирована продажа гуманитарных продуктов на сумму более 500 тыс. грн.
Предпринимателя задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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