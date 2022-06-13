Об этом информирует в телеграме Офис генерального прокурора .

Прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю за незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).



Подозреваемый продавал гуманитарную помощь, полученную от стран Европейского Союза и США.



"Он систематически наживался на продаже военной амуниции, продуктах и товарах личной гигиены, ввезенных в Украину для дальнейшего распределения в пострадавшие от российской агрессии регионы. Для хранения гуманитарной помощи предприниматель арендовал в г. Киеве складские помещения, а в дальнейшем продавал ее", - говорится в сообщении.



В ходе расследования задокументирована продажа гуманитарных продуктов на сумму более 500 тыс. грн.



Предпринимателя задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мужчины с Днепропетровщины во время военного положения сбежали за границу с поддельными документами. А после наладили там бизнес – перепродавали военную амуницию, как минимум втрое поднимая цену на товар. В общей сложности успели заработать более 60 млн грн.

7 июня во Львовской области за использование гуманитарной помощи не по назначению пятерым лицам сообщили о подозрении.

6 июня суд избрал меру пресечения заместителю председателя Черновицкой областной военной администрации Артуру Мунтяну. Его подозревают в хищении гуманитарки.

В Одесской области руководитель Центра гуманитарной помощи наладил бизнес по продаже товаров, предназначенных для военных и переселенцев, которые предоставляли украинцы или партнеры из Европы. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

5 мая СБУ задержала во Львове бывшего главу Управления инвестиционной политики Львовской облгосадминистрации в 2016-2021 годах Романа Матиса и главного редактора скандального издания Mind.UA Евгения Шпитко. Экс-чиновника ЛОГА вместе с приспешником обвиняются в хищении гуманитарной помощи.