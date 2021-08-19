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В Киеве правоохранители пришли с обысками еще на два коммунальных предприятия

19 августа, 2021 четверг
14:05
Общество

Прокуратура совместно с Государственной фискальной службой проводят обыски на столичных коммунальных предприятиях "Информатика" и "Киевгорсвет"

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Святошинская окружная прокуратура г. Киева по оперативному сопровождению ГУ ГФС в г. Киеве проводит следственные действия в служебных помещениях КП " Информатика ", КП " Киевгорсвет ", а также по адресам расположения офисных помещений подрядных организаций, которые наладили схему присвоения средств, предназначенных для обустройства уличного освещения ", - говорится в сообщении.

Так, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины по факту завладения бюджетными средствами указанных коммунальных предприятий путем завышения стоимости приобретенных товаров и услуг и дальнейшего перечисления бюджетных средств на счета предприятий с признаками рискованности.

"19 августа 2021 года на основании постановлений суда в офисных помещениях коммунальных и подрядных предприятий, а также по адресам фактических мест жительства должностных лиц КП и сотрудников коммерческих структур начаты обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 16 августа прокуратура проводила новые обыски в КГГА из-за схем на строительстве Подольского моста
  • Кроме того, мэр Кличко заявил , что "Массовые обыски должны создать основу для назначения председателем КГГА " залетного ставленника ".
  • Впоследствии правоохранители провели обыск в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации.
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обыски
Киев
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