В Киеве правоохранители пришли с обысками еще на два коммунальных предприятия

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Святошинская окружная прокуратура г. Киева по оперативному сопровождению ГУ ГФС в г. Киеве проводит следственные действия в служебных помещениях КП " Информатика ", КП " Киевгорсвет ", а также по адресам расположения офисных помещений подрядных организаций, которые наладили схему присвоения средств, предназначенных для обустройства уличного освещения ", - говорится в сообщении.



Так, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины по факту завладения бюджетными средствами указанных коммунальных предприятий путем завышения стоимости приобретенных товаров и услуг и дальнейшего перечисления бюджетных средств на счета предприятий с признаками рискованности.



"19 августа 2021 года на основании постановлений суда в офисных помещениях коммунальных и подрядных предприятий, а также по адресам фактических мест жительства должностных лиц КП и сотрудников коммерческих структур начаты обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 августа прокуратура проводила новые обыски в КГГА из-за схем на строительстве Подольского моста

Кроме того, мэр Кличко заявил , что "Массовые обыски должны создать основу для назначения председателем КГГА " залетного ставленника ".

Впоследствии правоохранители провели обыск в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации.

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