В Киеве правоохранители пришли с обысками еще на два коммунальных предприятия
Прокуратура совместно с Государственной фискальной службой проводят обыски на столичных коммунальных предприятиях "Информатика" и "Киевгорсвет"
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Святошинская окружная прокуратура г. Киева по оперативному сопровождению ГУ ГФС в г. Киеве проводит следственные действия в служебных помещениях КП " Информатика ", КП " Киевгорсвет ", а также по адресам расположения офисных помещений подрядных организаций, которые наладили схему присвоения средств, предназначенных для обустройства уличного освещения ", - говорится в сообщении.
Так, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины по факту завладения бюджетными средствами указанных коммунальных предприятий путем завышения стоимости приобретенных товаров и услуг и дальнейшего перечисления бюджетных средств на счета предприятий с признаками рискованности.
"19 августа 2021 года на основании постановлений суда в офисных помещениях коммунальных и подрядных предприятий, а также по адресам фактических мест жительства должностных лиц КП и сотрудников коммерческих структур начаты обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления", - говорится в сообщении.
- Напомним, 16 августа прокуратура проводила новые обыски в КГГА из-за схем на строительстве Подольского моста
- Кроме того, мэр Кличко заявил , что "Массовые обыски должны создать основу для назначения председателем КГГА " залетного ставленника ".
- Впоследствии правоохранители провели обыск в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации.
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