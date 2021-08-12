В Киеве появится памятник Франко, - Кличко
В Киеве определили место для памятника Ивану Франко
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Facebook.
"Столица, по обращению Международного фонда Ивана Франко, определила место, где в конце августа будет установлен камень и вскоре поставят скульптурную композицию Каменяру. Композицию установим на перекрестке улиц Липской и Институтской", - написал Кличко.
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