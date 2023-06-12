В Киеве появится остановка-укрытие, напечатанная на 3D-принтере

Об этом сообщил основатель студии Сергей Махно.

Утверждается, что остановка способна оградить людей от обстрелов и обломков сбитых воздушных целей.

"Ключевым является то, что проект производится по технологии 3D-печати, это позволяет очень быстро производить и масштабировать образцы на всю территорию страны", - рассказал Махно.



"Бетонная смесь для строительства остановки-хранилища прошла тщательные испытания на прочность и способность оградить от обломков. А футуристический инновационный дизайн остановки впишется в любой городской ландшафт", - добавил он.



"Первая такая остановка уже в скором времени должна появиться в Киеве, далее при содействии местных властей, громад и партнеров проект может быть масштабирован", - отметил архитектор и призвал к сотрудничеству коммерческие и некоммерческие организации, чтобы обеспечить такими остановками как можно больше городов.

Фото: Instagram makhno_studio

Ситуация с укрытиями в Киеве

В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако там было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты возле закрытого укрытия погибли три человека.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, где заявил, что ответственными за это являются глава МВД Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, и поручил проверить все укрытия в Киеве и по Украине.

По состоянию на 12 июня в Киеве обследовано 4655 укрытий , из них закрытыми оказались 0,6%, непригодными к использованию - 34,6%.