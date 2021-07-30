В Киеве появится еще один центр вакцинации от COVID-19 в торговом центре, - МЗ
Центр вакцинации от COVID-19 с 1 августа откроется в торговом центре Blockbuster Mall
Об этом пресс служба Министерства здравоохранения сообщила в Facebook.
"ТРЦ Blockbuste Mall в Киеве открывает центр массовой вакцинации от COVID-19. Он будет работать с 1 августа каждый день без выходных по графику 11: 00-21: 00", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в центре будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.
Записаться на вакцинацию можно по телефону контакт-центра 0-800-60-20-19.
В ведомстве напомнили, что сейчас в работают уже более 360 центров во всех регионах, 22 из которых - в Киеве.
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