В Киеве появился новый мурал, посвященный бойцу "Азова"

Об этом сообщает один из авторов мурала, художник Виталий Гидеван на своей странице в Facebook.

Он отметил, что новый мурал посвящен бойцу "Азова" Андрею Огороднику с позывным "Оджос", который с первых дней полномасштабного вторжения защищал родной Киев, а затем улетел в заблокированный Мариуполь на помощь бойцам "Азова".

"24 февраля 2022 года он добровольцем присоединился к подразделению ТрО "Азов-Киев". В Киевской области Оджос с побратимами держал позиции в районе сел Мощун, Горенка и Пуща-Водица. 25 марта Оджос вместе с другими добровольцами отправился на усиление в город Мариуполь, где присоединился к бойцам "Азова", - написал в своем сообщении Виталий Гидеван.

15 апреля Оджос вместе с бойцами своего подразделения совершил прорыв на Азовсталь, где погиб от осколочного ранения 26 апреля 2022 года.

В тот день по его позиции был прилет из 82-мм миномета. Несколько часов воина пытались спасти азовские медики, но тщетно. Андрею было всего 23 года.

Мурал создан по инициативе мамы бойца Светланы Лысенко и с помощью небезразличных людей, содействовавших организации создания мурала.