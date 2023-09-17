В Киеве появился новый мурал, посвященный бойцу "Азова"
Мурал посвящен бойцу "Азова" Андрею Огороднику с позывным "Оджос", который с первых дней полномасштабного вторжения защищал родной Киев
Об этом сообщает один из авторов мурала, художник Виталий Гидеван на своей странице в Facebook.
Он отметил, что новый мурал посвящен бойцу "Азова" Андрею Огороднику с позывным "Оджос", который с первых дней полномасштабного вторжения защищал родной Киев, а затем улетел в заблокированный Мариуполь на помощь бойцам "Азова".
"24 февраля 2022 года он добровольцем присоединился к подразделению ТрО "Азов-Киев". В Киевской области Оджос с побратимами держал позиции в районе сел Мощун, Горенка и Пуща-Водица. 25 марта Оджос вместе с другими добровольцами отправился на усиление в город Мариуполь, где присоединился к бойцам "Азова", - написал в своем сообщении Виталий Гидеван.
15 апреля Оджос вместе с бойцами своего подразделения совершил прорыв на Азовсталь, где погиб от осколочного ранения 26 апреля 2022 года.
В тот день по его позиции был прилет из 82-мм миномета. Несколько часов воина пытались спасти азовские медики, но тщетно. Андрею было всего 23 года.
Мурал создан по инициативе мамы бойца Светланы Лысенко и с помощью небезразличных людей, содействовавших организации создания мурала.
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