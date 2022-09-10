В Киеве появилось социальное кафе-пекарня Sunshine Café
Уникальность заведения состоит в том, что здесь будет работать молодежь с интеллектуальными отклонениями
“Представьте себе, вы рождаете долгожданного ребенка, и в роддоме вам предлагают оставить его. Вашего ребенка неохотно берут в детский сад и школу. В Киеве только два профессиональных училища, которые принимают на обучение молодежь с ментальными расстройствами.“ – делится собственной историей Алина Живаго.
Работодатели боятся брать на работу таких людей, потому что не понимают специфики общения и обращения с ними. Не знают, как с ними работать. А у родителей взрослых с ментальными нарушениями нет времени на свою работу и на себя, поскольку постоянно вынуждены заниматься вопросами своих детей. Между тем в Украине проживают более 17 тысяч человек с синдромами Дауна и другими интеллектуальными отклонениями. Девяносто процентов из них не трудоустроены. Они не могут обеспечивать ни себя, ни свое будущее. “Поэтому миссия социально-ответственного бизнеса – разрушить этот стереотип и подарить шанс на полноценную жизнь каждому, – считает генеральный директор METRO Украина Елена Вдовиченко. Свое плечо в реализации инновационного проекта Sunshine Café подставила компания МЕТРО. На льготных условиях было предоставлено помещение для кафе размером 150 квадратных метров на территории торгового центра; профессиональное оборудование для выпечки пиццы; кухонная посуда и элементы декора для кафе. Также обеспечили экспертную помощь в выборе ассортимента вместе с HoReCa-менеджерами METRO; профессиональные консультации и кулинарные мастер-классы для работников Sunshine Café от HoReCa-клиентов сети.
“Мы присоединились к социальному проекту общественной организации “Солнечные люди”. Сейчас наша страна переживает сложные времена, однако эта тема актуальна, она дарит свет и мы чрезвычайно благодарны нашим социальным партнерам за возможность стать частью столь важного проекта! Мы желаем команде удачного старта и будем оказывать максимальную поддержку“, – рассказывает генеральный директор METRO Украина Елена Вдовиченко.
В планах новоиспеченной команды уже появились проекты социальной помощи. Собираются обеспечивать продовольствием незащищенные слои населения, воинов Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.57Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное