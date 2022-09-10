В Киеве появилось социальное кафе-пекарня Sunshine Café

На территории торгового центра METRO Почайна открылось первое в Киеве социальное кафе-пекарня Sunshine Café. Здесь будет работать молодежь с синдромом Дауна и другими интеллектуальными нарушениями. "Мы разные - но мы равные!", - этим лозунгом руководствовалась основательница Благотворительного Фонда "Солнечные Люди" Алина Живаго, когда загорелась идеей открыть пекарню. Она сама пережила горе. Ибо ее дочь тоже родилась с тяжелой болезнью.

“Представьте себе, вы рождаете долгожданного ребенка, и в роддоме вам предлагают оставить его. Вашего ребенка неохотно берут в детский сад и школу. В Киеве только два профессиональных училища, которые принимают на обучение молодежь с ментальными расстройствами.“ – делится собственной историей Алина Живаго.

Работодатели боятся брать на работу таких людей, потому что не понимают специфики общения и обращения с ними. Не знают, как с ними работать. А у родителей взрослых с ментальными нарушениями нет времени на свою работу и на себя, поскольку постоянно вынуждены заниматься вопросами своих детей. Между тем в Украине проживают более 17 тысяч человек с синдромами Дауна и другими интеллектуальными отклонениями. Девяносто процентов из них не трудоустроены. Они не могут обеспечивать ни себя, ни свое будущее. “Поэтому миссия социально-ответственного бизнеса – разрушить этот стереотип и подарить шанс на полноценную жизнь каждому, – считает генеральный директор METRO Украина Елена Вдовиченко. Свое плечо в реализации инновационного проекта Sunshine Café подставила компания МЕТРО. На льготных условиях было предоставлено помещение для кафе размером 150 квадратных метров на территории торгового центра; профессиональное оборудование для выпечки пиццы; кухонная посуда и элементы декора для кафе. Также обеспечили экспертную помощь в выборе ассортимента вместе с HoReCa-менеджерами METRO; профессиональные консультации и кулинарные мастер-классы для работников Sunshine Café от HoReCa-клиентов сети.

“Мы присоединились к социальному проекту общественной организации “Солнечные люди”. Сейчас наша страна переживает сложные времена, однако эта тема актуальна, она дарит свет и мы чрезвычайно благодарны нашим социальным партнерам за возможность стать частью столь важного проекта! Мы желаем команде удачного старта и будем оказывать максимальную поддержку“, – рассказывает генеральный директор METRO Украина Елена Вдовиченко.

В планах новоиспеченной команды уже появились проекты социальной помощи. Собираются обеспечивать продовольствием незащищенные слои населения, воинов Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны.