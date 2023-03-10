В Киеве после российской атаки без теплоснабжения остаются 30% потребителей
В Киеве после ракетной атаки без теплоснабжения остаются 30% потребителей, однако электроснабжение и подача воды возобновлены
Об этом в своем telegram-канале сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Как отмечает Попко, электроподача и водоснабжение в город восстановлены.
"Теплоснабжение в процессе восстановления. По состоянию на 07:50 без тепла 30% потребителей. Работы по восстановлению продолжались всю ночь и продолжаются сейчас. Вскоре обязательно вернем тепло киевлянам!" – написал начальник КМВА.
- Ночью на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. В результате атаки пострадали объекты критической инфраструктуры в разных областях, есть погибшие и раненые мирные жители. В частности, в Голосеевском районе Киева зафиксировали попадание в объект инфраструктуры, а в Святошинском районе пять автомобилей полностью уничтожены и еще 15 повреждены. Обломками ракет были ранены люди.
- По данным Генштаба ВСУ, за сутки россияне выпустили по территории Украины 84 ракеты, 34 из них сбили ВСУ.
- Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил в эфире Эспрессо, что россияне раньше не запускали по Украине такое количество "кинжалов", как в сегодняшней ночной атаке. Он отметил, что "кинджалы" - самые дефицитные ракеты на вооружении российской армии.
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