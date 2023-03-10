Об этом в своем telegram-канале сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Как отмечает Попко, электроподача и водоснабжение в город восстановлены.

"Теплоснабжение в процессе восстановления. По состоянию на 07:50 без тепла 30% потребителей. Работы по восстановлению продолжались всю ночь и продолжаются сейчас. Вскоре обязательно вернем тепло киевлянам!" – написал начальник КМВА.