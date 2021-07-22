В Киеве после реконструкции открыли Центральный автовокзал
В Киеве состоялось открытие обновленного Центрального автовокзала
Об этом в Facebook сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко.
"Монументальная постройка, возведенная в 1960 году, более полувека стояла без реконструкции. Тарас Елейко (заместитель председателя ФГИУ, - ред.) сделал уникальный по прозрачности процесс приватизации и мы нашли нового эффективного собственника для всего " Киевпассервиса ", а государственная казна получила дополнительные 230 млн грн ", - написал Сенниченко.
По его словам, новый владелец инвестировал более 100 млн грн в реконструкцию, что позволило превратить автовокзал в современный транспортный хаб.
Сенниченко добавил, что авторы проекта смогли совместить передовые технологии с сохранением уникальных мозаик украинских художников Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко. В помещении автовокзала также два фудкорта, новые зоны ожидания, современные информационные табло, а также отель для отдыхающих.
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