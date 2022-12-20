Об этом столичный глава сообщил в Телеграмме.

"В связи с чрезвычайно сложной ситуацией в энергетике и значительными повреждениями энергетической инфраструктуры, Укрэнерго применяет в Киеве более значительные ограничения. Поэтому без стабильного электроснабжения 10 котельных столицы. В результате этого перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города", - говорится в сообщении.

Указывается, что энергетики и тепловики работают в круглосуточном режиме.

Кличко также привел адреса пунктов обогрева, ближайших к домам, где могут возникнуть проблемы с отоплением:

Дарницкий район

Школа І-ІІІ ступеней № 280, ул.Евгения Харченко 23Б

Учебно-научный Институт N3 Национальной Академии Внутренних Дел, ул.Колекторная, 4 (палатка)

Святошинский район

Территориальный центр, ул.Жмеринская, 22а

Средняя общеобразовательная школа №215, ул.Жмеринская, 20

Средняя общеобразовательная школа №253, ул.Жмеринская, 34.

Специализированная школа №76 ул.Жмеринская, 8

Шевченковский район

Школа №82, ул. Скворца, 4

Дошкольное образование №488, ул. Капнист, 10

Школа №102, ул. Шулявская 10-12

Профессиональный колледж "Универсум", пер. Политехнический, 3-А

Соломенский район

Школа №69, ул. Донецкая, 25

Школа №64, ул. Ушинского, 32

Школа №43, ул. Преображенская, 17

Лицей №144, просп. Лобановского, 6

Мэр также пообещал развернуть дополнительные пункты обогрева по адресу ул. Шпака, 2, просп. Воздухофлотский, 41 (палатка), на пересечении улиц Жмеринской и Бетховена.

Кличко добавил, что более 430 развернутых в городе пунктов обогрева работают круглосуточно.

Напомним, в ночь на 19 декабря враг атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников из 23, однако есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

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