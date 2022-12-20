В Киеве после ночного обстрела РФ не работают 10 котельных, 144 дома без тепла, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко предупреждает, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры в 144 жилых домах города могут возникнуть перебои с теплоснабжением
Об этом столичный глава сообщил в Телеграмме.
"В связи с чрезвычайно сложной ситуацией в энергетике и значительными повреждениями энергетической инфраструктуры, Укрэнерго применяет в Киеве более значительные ограничения. Поэтому без стабильного электроснабжения 10 котельных столицы. В результате этого перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города", - говорится в сообщении.
Указывается, что энергетики и тепловики работают в круглосуточном режиме.
Кличко также привел адреса пунктов обогрева, ближайших к домам, где могут возникнуть проблемы с отоплением:
Дарницкий район
- Школа І-ІІІ ступеней № 280, ул.Евгения Харченко 23Б
- Учебно-научный Институт N3 Национальной Академии Внутренних Дел, ул.Колекторная, 4 (палатка)
Святошинский район
- Территориальный центр, ул.Жмеринская, 22а
- Средняя общеобразовательная школа №215, ул.Жмеринская, 20
- Средняя общеобразовательная школа №253, ул.Жмеринская, 34.
- Специализированная школа №76 ул.Жмеринская, 8
Шевченковский район
- Школа №82, ул. Скворца, 4
- Дошкольное образование №488, ул. Капнист, 10
- Школа №102, ул. Шулявская 10-12
- Профессиональный колледж "Универсум", пер. Политехнический, 3-А
Соломенский район
- Школа №69, ул. Донецкая, 25
- Школа №64, ул. Ушинского, 32
- Школа №43, ул. Преображенская, 17
- Лицей №144, просп. Лобановского, 6
Мэр также пообещал развернуть дополнительные пункты обогрева по адресу ул. Шпака, 2, просп. Воздухофлотский, 41 (палатка), на пересечении улиц Жмеринской и Бетховена.
Кличко добавил, что более 430 развернутых в городе пунктов обогрева работают круглосуточно.
- Напомним, в ночь на 19 декабря враг атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников из 23, однако есть попадание в объекты критической инфраструктуры.
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