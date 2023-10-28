В Киеве порывистый ветер вызвал падение деревьев: есть погибший и травмированные

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что на протяжении всего дня порывы ветра в Киеве могут достигать 25-28 м/c, это означает 2-й (оранжевый) уровень опасности.

По состоянию на 10:30 в городе зафиксировано несколько случаев травмирования людей из-за непогоды.

В Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм мужчина скончался.

Впоследствии в том же районе из-за падения ветвей получила травму позвоночника женщина. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Кроме того, на проспекте Берестейском на авто упало дерево. Мужчина, находившийся в транспортном средстве, от госпитализации отказался.

В КМДА призвали горожан быть осторожными, учитывать погодные условия и без необходимости не выходить на улицу.