В Киеве порывистый ветер вызвал падение деревьев: есть погибший и травмированные
В субботу, 28 октября, в Киеве наблюдаются сильнейшие порывы ураганного ветра. В результате падения деревьев в нескольких районах столицы погиб мужчина, еще двое пострадали
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Отмечается, что на протяжении всего дня порывы ветра в Киеве могут достигать 25-28 м/c, это означает 2-й (оранжевый) уровень опасности.
По состоянию на 10:30 в городе зафиксировано несколько случаев травмирования людей из-за непогоды.
В Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм мужчина скончался.
Впоследствии в том же районе из-за падения ветвей получила травму позвоночника женщина. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Кроме того, на проспекте Берестейском на авто упало дерево. Мужчина, находившийся в транспортном средстве, от госпитализации отказался.
В КМДА призвали горожан быть осторожными, учитывать погодные условия и без необходимости не выходить на улицу.
- Накануне синоптики прогнозировали дожди по всей территории Украины, без сильного похолодания.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.3 Покупка 37.3Продажа 37.99
- EUR Покупка 39.45Продажа 40.49
- Актуальное
- Важное