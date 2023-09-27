В Киеве попрощались с журналисткой Инной Кузнецовой

Об этом сообщает Еспресо.

Прощание с украинской журналисткой состоялось в 12:00 в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

Фото: Юлия Бельская

Похоронят Инну Кузнецову на Берковецком кладбище.

Справка.

Инна Кузнецова – корреспондентка, главная редакторша. С 2000-х работала на Радио Эра, была его первой руководительницей. С 2009 года возглавила киевское бюро "Радио Свобода". Ведущая программ "Ваша свобода" и "Субботнее интервью". Она была одним из первых тримеров, которые вели прямые трансляции во время Революции Достоинства.