В Киеве попрощались с журналисткой Инной Кузнецовой
В среду, 27 сентября, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве простились с руководительницей Киевского бюро Радио Свобода Инной Кузнецовой
Об этом сообщает Еспресо.
Прощание с украинской журналисткой состоялось в 12:00 в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.
Фото: Юлия Бельская
Похоронят Инну Кузнецову на Берковецком кладбище.
Справка.
Инна Кузнецова – корреспондентка, главная редакторша. С 2000-х работала на Радио Эра, была его первой руководительницей. С 2009 года возглавила киевское бюро "Радио Свобода". Ведущая программ "Ваша свобода" и "Субботнее интервью". Она была одним из первых тримеров, которые вели прямые трансляции во время Революции Достоинства.
- Инна Кузнецова скончалась 16 сентября 2023 года в Вильнюсе от тяжелой болезни.
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