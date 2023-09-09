В Киеве попрощались с украинским религиоведом Игорем Козловским

Об этом сообщает корреспондентка Еспресо Катерина Галко.

Отмечается, что в 12:00 его отпели в монастыре, а в 13:00 началась общественная панихида.

Провести ученого в последний путь пришли более 100 человек, в том числе общественные деятели, ученые, коллеги и ученики Козловского.

Похоронят Игоря Козловского на Байковом кладбище.

Читайте также: Религиовед Игорь Козловский: Современная Украина в трех словах - это свобода, достоинство, идентичность

Кто такой Игорь Козловский

Игорь Козловский родом с Донетчины. Является автором 50 научных работ и более 200 статей. Среди направлений его работы была религиозная ситуация на оккупированных территориях Донбасса. Член PEN Украина.

27 января 2016 года был захвачен боевиками "Донецкой народной республики" за проукраинскую позицию и находился в плену почти 2 года (700 дней) до 27 декабря 2017 года. Был освобожден из плена по обмену.

Игорь Козловский рассказывал, что боевики надевали ему мешок на голову и избивали тупым предметом. Также они имитировали расстрел и требовали от мужчины "признать вину".

В ночь на 6 сентября ученый, историк, религиовед скончался от сердечного приступа. Ему было 69 лет. На печальное событие отреагировали известные украинцы – подробнее читайте по ссылке .