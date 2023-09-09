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В Киеве попрощались с украинским религиоведом Игорем Козловским

9 сентября, 2023 суббота
13:32
Общество В Киеве попрощались с украинским религиоведом Игорем Козловским

В субботу, 9 сентября, в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева простились с украинским ученым и религиоведом Игорем Козловским

Об этом сообщает корреспондентка Еспресо Катерина Галко.

Отмечается, что в 12:00 его отпели в монастыре, а в 13:00 началась общественная панихида.

Провести ученого в последний путь пришли более 100 человек, в том числе общественные деятели, ученые, коллеги и ученики Козловского.

Похоронят Игоря Козловского на Байковом кладбище.

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Кто такой Игорь Козловский

Игорь Козловский родом с Донетчины. Является автором 50 научных работ и более 200 статей. Среди направлений его работы была религиозная ситуация на оккупированных территориях Донбасса. Член PEN Украина.

27 января 2016 года был захвачен боевиками "Донецкой народной республики" за проукраинскую позицию и находился в плену почти 2 года (700 дней) до 27 декабря 2017 года. Был освобожден из плена по обмену.

Игорь Козловский рассказывал, что боевики надевали ему мешок на голову и избивали тупым предметом. Также они имитировали расстрел и требовали от мужчины "признать вину".

В ночь на 6 сентября ученый, историк, религиовед скончался от сердечного приступа. Ему было 69 лет. На печальное событие отреагировали известные украинцы – подробнее читайте по ссылке .

Украина
новости Киева
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