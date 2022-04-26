В Киеве полноценно заработал новый корпус Охматдета

Об этом представительство НДСЛ "Охматдет" сообщает в фейсбуке.



По предварительным данным, недавно в Киеве полноценно заработал новый корпус консультативно-диагностической поликлиники "Охматдет".



Сообщается, что с первых дней нападения России на территории Украины в работе медучреждения произошли определенные изменения. В частности, большинство отделений хирургического профиля изменили свое местоположение и переехали в новый корпус больницы, который заработал на полную мощность.



"В Новом корпусе Охматдета в общей сложности существует 11 современных операционных. Уже заработало новое операционное отделение, где предусмотрены возможности для предоставления высокоспециализированной хирургической помощи", - делится медицинский директор Охматдета Сергей Чернышук.



Кроме того, на отдельном этаже корпуса создан отдел для гнойно-септических операций, предназначенный для проведения хирургических операций в случае патологий с сопутствующими инферкциями или воспалениями.

Также с первого дня войны начали функционировать три операционных, в настоящее время они находятся в отделении Emergency. Эти помещения предназначены для проведения неотложных операций пациентам в наиболее тяжелых состояниях, которые опасно передвигаться даже в пределах корпуса.



"В современных операционных уже работают абдоминальные и торакальные хирурги, челюстно-лицевые и микрохирурги, ортопеды, гинекологи, нейрохирурги, проводятся хирургические вмешательства новорожденным", - комментирует заведующий операционным отделением Игорь Мирочник



Представительство Охматдета отмечает, что ввод в эксплуатацию нового корпуса, а также запуск работы сверхсовременных операционных, в частности, позволит улучшить эффективность оказания медицинской помощи.

Поскольку теперь врачи работают в более качественных условиях и с более современным оборудованием.



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