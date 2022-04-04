В Киеве полностью возобновляют сообщение по Северному и Южному мостам, метро будет курсировать до 19:00
В Киеве полностью возобновляют сообщение между левым и правым берегами по Северному и Южному мостами, метро будет курсировать до 19:00
Об этом КГГА сообщает на официальном Telegram-канале.
Согласно предоставленной информации, режим работы метро такой:
- Зеленая линия работает: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".
Также работает пересадка "Золотые ворота" – "Театральная".
- Красная линия работает: от станции "Шулявская" до станции "Театральная".
- Синяя линия работает: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".
КГГА также сообщает, что средний интервал движения поездов на линиях – 1 час. График работы может оперативно изменяться по необходимости.
Метрополитен для перевозки пассажиров будет работать до 19:00. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.
Кроме того, КГГА сообщает, что движение транспорта полностью восстановлено в обоих направлениях на Северном мосту.
Дарницкий мост как обычно работает для автомобильного сообщения левого и правого берегов.
Южный мост остается открытым для общественного транспорта. С сегодняшнего дня, 4 апреля, – и для метро.
Также скоростной трамвай №3 возобновляет работу от станции "Ромена Роллана" до станции "Старовокзальная".
С завтрашнего дня, 5 апреля, также будет курсировать трамвай №19 от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко.
Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №2, 8К, 22К, 29К, 33А.
Трамвайное сообщение организовано на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь".
- 30 марта в Киеве был открыт Южный мост для общественного транспорта.
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