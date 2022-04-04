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В Киеве полностью возобновляют сообщение по Северному и Южному мостам, метро будет курсировать до 19:00

4 апреля, 2022 понедельник
08:18
Общество

В Киеве полностью возобновляют сообщение между левым и правым берегами по Северному и Южному мостами, метро будет курсировать до 19:00

Об этом КГГА сообщает на официальном Telegram-канале.

Согласно предоставленной информации, режим работы метро такой:

  • Зеленая линия работает: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".

Также работает пересадка "Золотые ворота" – "Театральная".

  • Красная линия работает: от станции "Шулявская" до станции "Театральная".
  • Синяя линия работает: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".
Важно отметить, что станции "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Кловская" поезда проезжают без остановки.

КГГА также сообщает, что средний интервал движения поездов на линиях – 1 час. График работы может оперативно изменяться по необходимости.

Метрополитен для перевозки пассажиров будет работать до 19:00. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.

Кроме того, КГГА сообщает, что движение транспорта полностью восстановлено в обоих направлениях на Северном мосту.

Дарницкий мост как обычно работает для автомобильного сообщения левого и правого берегов.

Южный мост остается открытым для общественного транспорта. С сегодняшнего дня, 4 апреля, – и для метро.

Также скоростной трамвай №3 возобновляет работу от станции "Ромена Роллана" до станции "Старовокзальная".

С завтрашнего дня, 5 апреля, также будет курсировать трамвай №19 от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко.

Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №2, 8К, 22К, 29К, 33А.

Трамвайное сообщение организовано на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь".

  • 30 марта в Киеве был открыт Южный мост для общественного транспорта.

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