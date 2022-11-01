В Киеве полностью восстановили электро- и водоснабжение
В Киеве после обстрелов в понедельник, 31 октября, возобновили водо- и электроснабжение
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Из-за обстрелов 31 октября критическая инфраструктура Киева и области получила повреждения, в результате чего в части регионы исчезли свет и вода.
По состоянию на утро 1 ноября полностью возобновили водо- и электроснабжение в Киеве. Специалисты ДТЭК и Киевводоканала работали всю ночь, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы.
Впрочем, продолжат применять веерные отключения электроэнергии. Это необходимо, поскольку возник значительный дефицит в энергосистеме из-за атак России на инфраструктуру города и области.
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31 октября Россия нанесла удар по критической инфраструктуре Киева, в результате чего часть города оказалась без света.
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