В Киеве полицейский получил ранения при задержании особо опасного злоумышленника

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что инцидент произошел во время задержания подозреваемого в особо тяжком преступлении. Тот напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение, однако это не помешало правоохранителю одеть на него наручники.

"Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранителю оказывается медицинская помощь", - отметили в полиции.