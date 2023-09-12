В Киеве полицейский получил ранения при задержании особо опасного злоумышленника
Вечером, 11 сентября, в Киеве полицейский получил ранения при задержании вооруженного подозреваемого
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Отмечается, что инцидент произошел во время задержания подозреваемого в особо тяжком преступлении. Тот напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение, однако это не помешало правоохранителю одеть на него наручники.
"Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранителю оказывается медицинская помощь", - отметили в полиции.
- 29 августа, на проспекте Ивана Мазепы в Днепре, правоохранители пытались остановить элитный автомобиль, водитель которого, по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения. После остановки автомобиля мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения. Во время инцидента правоохранитель применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений водитель авто скончался.
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