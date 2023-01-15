В Киеве похоронили чернобыльского гида Кирилла Сергиенко, погибшего в Соледаре

Об этом сообщило издание " Вечерний Киев ".

Бывшего проводника туристов в Чернобыльской зоне, с позывным Малыш, похоронили в субботу, 14 января, на Лесном кладбище, на Аллее Героев.

"В день прощания с Кириллом собралось немало людей. Даже мужчины не могли сдержать слез. В то же время из-за очередной ракетной атаки России в Киеве выключили свет, поэтому отец Павел отпевал погибшего героя в погруженном в темноту ритуальном зале при свечах", - говорится в сообщении.

Как рассказал изданию близкий друг Кирилла, бывший гид Чернобыльской зоны Дмитрий Науменко, Кирилл жил на Березняках и ушел на фронт добровольцем с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Защищал Киев в составе полка "Азов", затем воевал в Запорожье, Херсоне и на Бахмутском направлении. Перевелся в 46-ю ОДШБ, потому что там служили его старые друзья.

"Кирилл воевал в звании лейтенанта, занимался аэроразведкой. Когда в Соледаре сложилась крайне тяжелая ситуация, ребята отложили дроны и приступили к бою с автоматами и пулеметами. Малыш погиб 8 января от полученных осколочных ранений во время бешеного вражеского обстрела. Два осколка снаряда залетели сбоку под бронежилет и попали ему прямо в сердце. Мне сказали, что тогда погибло все его отделение", - рассказал Дмитрий.

Отмечается, что Кирилл около пяти лет проводил официальные экскурсии и туры в зону отчуждения. Работал менеджером по обеспечению и гидом. У погибшего защитника остались родители, жена и дочь-подросток.

"Он любил туризм, горы, походы, хорошо разбирался в разных вещах для выживания. Когда выключают свет и электроплита не работает, я достаю газовую туристическую горелку, ставлю на нее котелок Малыша. Смотрю на термос, фонари и другие вещи, которые сейчас выручают, когда пропадает электричество, и сразу вспоминаю, что все это подарил мне Кирилл. Высокий, здоровый, невероятно добрый и отзывчивый парень, всегда приходивший на помощь другим", - говорит Дмитрий.

8 января стало известно, что в боях погиб запорожский правозащитник и адвокат, общественный и политический деятель Денис Тарасов.

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