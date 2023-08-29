В Киеве покажут пластическое представление Intermezzo, музыку к которому создал военный на фронте
Танцовщицы и перформеры Kwinty Dance Company представят спектакль по новелле Михаила Коцюбинского Intermezzo и исследуют, могла ли быть лирическим героем женщина
Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.
9 и 10 сентября в 19:00 в артпространстве Totem Dance состоится премьера пластического представления Intermezzo по одноименной новелле Михаила Коцюбинского в исполнении Kwinty Dance Company.
Режиссер Алла Полякова вместе с молодой командой украинских танцовщиц осовременила произведение классика, которое не только не потеряло своей актуальности более чем за 100 лет, а наоборот, стало еще ближе и понятнее каждому. Пластическое представление сосредотачивается на теме усталости от людей и восстановлению душевных сил в единении с природой.
По словам Аллы Поляковой, не она выбрала произведение для спектакля, а оно ее.
"Я перечитала его весной, не думая о постановке спектакля в ближайшее время. Впрочем, впоследствии поняла, что описания, символы и та же усталость в новелле описаны так, как именно тогда чувствовала я. Я начала думать, что можно создать, - отметила режиссер в комментарии Еспресо и объяснила: - У нас собралась женская команда танцовщиц и перформерок. Уже в процессе обсуждения с командой мы решили исследовать, что было бы, если бы лирическим героем была женщина. Мы начали анализировать новеллу и дошли до вопроса: могла ли женщина быть лирическим героем? Если да, то какая она, что чувствовала, могла ли себе позволить это тогда? А сейчас?"
У спектакля есть постановочная и импровизационная части, что позволит зрителю прожить вместе с танцовщицами Kwinty Dance Company уникальность момента Intermezzo.
Фото: Рая Идрисова
Выразительное музыкальное решение для Intermezzo нашел композитор Данила Бильдий, которой сейчас и на момент написания музыки для спектакля находится на фронте. Он оказывает медицинскую помощь раненым. Его музыка – это сочетание неоклассики и электронного звучания.
"Присоединиться к команде и написать музыку для спектакля было для меня большим вызовом. Я никогда не занимался чем-то подобным и иногда сомневался в своих силах. Достаточно ли я хороший музыкант, чтобы перенести эмоции и сформировать образы лирических героев для этого спектакля? Смогу ли я находить время и место на фронте, чтобы погрузиться в процесс написания музыки для Intermezzo? Но когда моя подруга - режиссер спектакля Алла Полякова предложила мне роль композитора, я сразу согласился... Я горжусь конечным результатом. Тяжело находить красоту во время войны но, мне кажется, мы смогли это сделать", - заметил композитор.
Постановка Intermezzo стала возможной благодаря резиденции от Totem Dance, предоставившим место для репетиций и выступления.
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