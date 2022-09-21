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В Киеве показали картины Марии Примаченко, спасенные после ракетного удара РФ

21 сентября, 2022 среда
20:52
Культура

21 сентября в столице открыли выставку спасенных после ракетного удара РФ картин Марии Примаченко

Об этом информирует в телеграме Министерство культуры и информационной политики .

В Киеве открылась выставка "Мария Примаченко. Спасенное" – 14 картин представлены впервые с начала полномасштабной войны РФ.

Посетить выставку можно будет с 22 по 25 сентября в Национальном центре делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" по улице Крещатик, 2.

Во время открытия представили также два архитектурных проекта: восстановление музея в Иванкове и создание художественной резиденции в селе Болотня, где сохранился дом Марии Примаченко.

"Местные власти вместе с Киевской военной ОГА подадут нам документацию о восстановлении музея, это очень нужно сделать накануне зимы. Мы передадим определенные средства от ЮНЕСКО для восстановления музея. Мы всегда во время общения с нашими зарубежными коллегами приводим два примера, когда россияне целились целенаправленно в объекты культуры. Это музей в Иванкове и музей в Сковородиновке. Мы точно восстановили картину жизни и знаем, как они попали по этим музеям", – сказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

  • Напомним, в воскресенье, 27 февраля, в пгт Иванково Киевской области оккупанты уничтожили местный музей, где хранилось около 200 произведений Марии Примаченко. Все были уверены, что картины были потеряны навсегда. Российские войска уничтожили помещение музея, но произведения удалось спасти.
  • 27 июля во Львовском национальном музее имени Андрея Шептицкого открылась выставка проекта "Мария Примаченко. "Дарю Украине!"". Посетители поделились своими впечатлениями с Еспресо.

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