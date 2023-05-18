В Киеве пока не планируют открывать пляжный сезон из-за отсутствия укрытий
В Киеве не планируют открывать пляжный сезон из-за отсутствия укрытий, горожанам рекомендуют воздержаться от посещения пляжей
Об этом пишет КГГА
"Гражданам советуют пока воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха, поскольку отсутствуют укрытия и убежища. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева", - говорится в сообщении.
Замглавы КГГА Петр Пантелеев сообщил, что такое решение принято на фоне постоянных атак врага на столицу. На пляжах и в зонах отдыха защитные сооружения не предусмотрены, во время воздушной тревоги следует неукоснительно соблюдать требования безопасности и находиться в укрытиях.
- С 22 мая в Киеве общественный и частный транспорт будет довозить пассажиров до укрытия во время воздушной тревоги.
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