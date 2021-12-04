В Киеве поездка в такси завершилась для пассажирки ДТП и госпитализацией

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как удалось узнать репортерам, по предварительным данным, по словам водителя Subaru Forester, он двигался от улицы Академика Ефремова в направлении бульвара Вернадского на разрешающий сигнал светофора. В этот момент в правый бок "японца" врезался автомобиль такси Hyundai Sonata белого цвета, который якобы двигался по проспекту Академика Палладина на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП Hyundai Sonata вылетел на зеленую зону, а Subaru Forester – на тротуар, к счастью при этом не пострадали пешеходы. Медики скорой, прибывшие по вызову, госпитализировали пассажирку такси. На месте также работали спасатели, которые сняли клемму с аккумулятора, чтобы предупредить возгорание Hyundai.

Патрульные полицейские ждут прибытия следственно-оперативной группы работники которой и установят, кто же из водителей нарушил правила проезда перекрестка.

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