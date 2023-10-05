В Киеве подростки обворовывали могилы павших военных: на их родителей составили админматериалы
В Киеве правоохранители задержали восьмерых подростков, которые систематически обворовывали могилы павших военных на одном из столичных кладбищ: с ними провели воспитательную работу, а на родителей составили административные материалы
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
К правоохранителям обратилась женщина, муж которой погиб на войне. Она рассказала, что, когда посещала его могилу на Берковецком кладбище, увидела двух школьниц, которые обворовывали могилы военных. В ответ на замечания подростки нагрубили женщине.
Полиция выехала на кладбище для выяснения обстоятельств.
"На месте к нам обратилось много людей с аналогичными жалобами. Посещая могилы своих близких, люди часто наблюдают, как несколько малолетних нарушителей, не стесняясь забирают с могил флаги, браслеты, шевроны, нашивки, цветы, а также другие памятные вещи. На замечания взрослых подростки реагируют агрессивно, употребляют рядом с местами захоронений алкогольные напитки и курят, - рассказал начальник сектора ювенальной превенции Подольского управления полиции Артур Лисниченко.
В дальнейшем правоохранители установили нарушителей: ими оказались 8 юношей и девушек 2010 и 2011 годов рождения. Их вместе с родителями доставили в отдел для проведения воспитательной работы и составления административных материалов.
Фото: Главное управление Национальной полиции в городе Киеве
"На родителей составлены административные материалы по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях - ненадлежащее воспитание детей. Для недопущения повторения таких безнравственных поступков для работы с малолетними мы будем привлекать социальные службы и администрацию школ, в которых они учатся", - говорится в сообщении.
Фото: Главное управление Национальной полиции в городе Киеве
В полиции добавили, что похищенные вещи, которые удалось разыскать, вернут семьям павших воинов.
- 24 августа полицейские во время мониторинга социальных сетей увидели видео, где две девушки танцуют на могилах погибших воинов на одном из столичных кладбищ. Двух сестер задержали.
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