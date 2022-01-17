В Киеве подготовили 15 локаций на Крещение, - КГГА
В этом году для празднования Крещения 19 января в Киеве обустроили 15 локаций, на каждой из которых будут работать спасатели и медпункты
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"В этом году для празднования Крещения коммунальное предприятие "Плесо" обустроило в пределах Киева 15 локаций. На каждой из них 19 января с 9:00 до 18:00 будут дежурить спасатели", - говорится в сообщении.
Адреса локаций для купания:
- зона отдыха "Детская", Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;
- "Венеция", Днепровский район, р. Днепр, остров Долобецкий;
- "Наталка", Оболонский район, залив Наталка, ул. Приречная;
- "Наталка 2" (парк);
- "Галерна", Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская;
- "Предместная Слободка", Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;
- "Тельбин", Днепровский р-н, ул. Тычины;
- "Радуга", Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга;
- "Троещина", Деснянский р-н, ул. Оноре де Бальзака;
- "Пуща-Водица", Оболонский район, пруд №8 на р. Горенка;
- "Вербное", Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерная;
- "Центральная", Днепровский район, р. Днепр, остров Труханов;
- Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская-просп. Оболонский;
- "Радуга", Днепровский район, ул. Никольско-Слободская, 7;
- "Черторый", Деснянский район, р. Днепр, остров Муромец.
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