В Киеве подготовили 15 локаций на Крещение, - КГГА

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



"В этом году для празднования Крещения коммунальное предприятие "Плесо" обустроило в пределах Киева 15 локаций. На каждой из них 19 января с 9:00 до 18:00 будут дежурить спасатели", - говорится в сообщении.



Адреса локаций для купания:

зона отдыха "Детская", Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;

"Венеция", Днепровский район, р. Днепр, остров Долобецкий;

"Наталка", Оболонский район, залив Наталка, ул. Приречная;

"Наталка 2" (парк);

"Галерна", Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская;

"Предместная Слободка", Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;

"Тельбин", Днепровский р-н, ул. Тычины;

"Радуга", Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга;

"Троещина", Деснянский р-н, ул. Оноре де Бальзака;

"Пуща-Водица", Оболонский район, пруд №8 на р. Горенка;

"Вербное", Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерная;

"Центральная", Днепровский район, р. Днепр, остров Труханов;

Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская-просп. Оболонский;

"Радуга", Днепровский район, ул. Никольско-Слободская, 7;

"Черторый", Деснянский район, р. Днепр, остров Муромец.