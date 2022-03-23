В Киеве под вражеским обстрелом погибла журналистка российского издания The Insider

Об этом сообщает The Insider, передает Еспресо.TV.

Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, два сопровождавших ее человека, ранены и госпитализированы.

В издании отмечают, что до прихода в Insider Оксана работала в "Фонде борьбы с коррупцией". После внесения организации в экстремистский список она вынуждена была уехать из России. Как корреспондента, Оксана уехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева. The Insider выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны.

Напомним, российские оккупанты регулярно похищают украинских журналистов и обстреливают съемочные группы иностранных репортеров. В частности, погибли журналист Fox News Пьер Закевский, украинская журналистка Александра Кувшинова и американец Брент Рено.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb