В Киеве под вражеским обстрелом погибла журналистка российского издания The Insider
Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве во время выполнения редакционного задания
Об этом сообщает The Insider, передает Еспресо.TV.
Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, два сопровождавших ее человека, ранены и госпитализированы.
В издании отмечают, что до прихода в Insider Оксана работала в "Фонде борьбы с коррупцией". После внесения организации в экстремистский список она вынуждена была уехать из России. Как корреспондента, Оксана уехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева. The Insider выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны.
- Напомним, российские оккупанты регулярно похищают украинских журналистов и обстреливают съемочные группы иностранных репортеров. В частности, погибли журналист Fox News Пьер Закевский, украинская журналистка Александра Кувшинова и американец Брент Рено.
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