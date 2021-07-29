В Киеве под апелляционным судом проходит акция в поддержку генерала Павловского, прокуроры не пришли на слушания
В Киеве проходит акция в поддержку экс-заместителя министра обороны Игоря Павловского
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Акция проходит у здания апелляционного суда Киева.
Прокуроры на заседание не пришли, его хотят перенести на 26 августа из-за отпуска судей.
Нардеп от ЕС Артур Герасимов заявил, что 16 прокуроров были в суде.
Группа депутатов отправилась в Офис генпрокурора с требованием прислать в суд представителей.
- 2 июля следователи объявили о подозрении экс-заместителю Министра обороны, главе правления ЧАО "Кузница на Рыбацком" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МО.
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