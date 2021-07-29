В Киеве под апелляционным судом проходит акция в поддержку генерала Павловского, прокуроры не пришли на слушания

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Акция проходит у здания апелляционного суда Киева.



Прокуроры на заседание не пришли, его хотят перенести на 26 августа из-за отпуска судей.



Нардеп от ЕС Артур Герасимов заявил, что 16 прокуроров были в суде.



Группа депутатов отправилась в Офис генпрокурора с требованием прислать в суд представителей.

2 июля следователи объявили о подозрении экс-заместителю Министра обороны, главе правления ЧАО "Кузница на Рыбацком" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МО.