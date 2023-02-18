В Киеве почтят память Елены Телиги
21 февраля Национальный музей литературы Украины совместно с Всеукраинским женским обществом имени Елены Телиги приглашают на торжественную академию памяти Елены Телиги
Об этом сообщили в Facebook Национального музея Украины.
Отмечается, что в этот день исполняется 71 годовщина с тех пор, как писательница и ее муж Михаил Телига - сотрудники "Украинского слова", члены украинского подполья - погибли от рук нацистов в Бабьем Яру.
"Эта героическая женщина, которая добровольно и сознательно положила свою жизнь на алтарь борьбы за свободу и независимость Украины, оставила глубокий след в памяти украинцев, хотя ее имя в советские времена запрещалось пятьдесят лет. И только 21 февраля 1992 г. впервые в Украине состоялось публичное чествование памяти этой украинской патриотки и талантливой поэтессы, когда в Бабьем Яру был установлен первый Памятный Крест. Более двадцати лет общественность, в частности Всеукраинское женское общество имени Елены Телиги, боролись за установку памятника Елене Телиге, который, наконец, был построен в эти же памятные дни 2017 года", - говорится в сообщении.
Также добавляется, что 21 февраля также состоится авторская презентация книги Ирэн Роздобудько "Невероятная. Ода к радости", будут декламироваться стихи Елены Телиги, будут звучать песни на ее слова в исполнении обладательницы Гран-при Международного фестиваля "Мир музыки" в Италии, народной артистки Украины Светланы Мирводы и песни Игоря Жука.
- 5 августа на представлении во Львове своей новой книги "Невероятная. Ода к радости" - об Елене Телиге - Ирэне Роздобудько выдвинула идею назвать именем героини книги воинскую часть или подразделение, где служит много женщин.
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