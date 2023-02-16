В Киеве почтили память погибшего на войне журналиста Махова
16 февраля, в честь Дня военного журналиста, в Киеве почтили память Александра Махова, погибшего в прошлом году под Изюмом
Об этом сообщает "Суспильное".
Чествование состоялось в Святошинском районе столицы - в октябре 2022 года улицу Жолудева переименовали в улицу Махова и установили памятную табличку на одном из домов, где и состоялось чествование.
"Суспильное" сообщило, что на мероприятии присутствовала невеста Махова Анастасия Блищик. Она рассказала, что в честь журналиста в Изюме также переименовали улицу и добавила, что после освобождения Луганска там также переименуют площадь в честь Махова.
"В Луганске будет не улица, а центральная площадь. Поэтому объединяемся, боремся для того, чтобы как можно скорее освободжить родной Луганск Саши, в который он не успел поехать", — сказала она.
- Журналист и военнослужащий ВСУ Александр Махов погиб во время боевых действий Харьковской области 4 мая. Ему было 36 лет. Александр работал на каналах "Украина" и "Украина 24". Журналист освещал происходящее на передовой, а также служил в Вооруженных Силах Украины. Также он был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. После начала полномасштабной агрессии России журналист ушел на фронт.
- "Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это было мечтой Александра. Мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, отдавшим жизнь за Украину!" – отметил 5 мая президент Владимир Зеленский, выражая соболезнования родным и друзьям Александра.
- Уже 9 мая с журналистом и военнослужащим простились в Михайловском соборе столицы.
- Мужчину наградили за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины орденом "За мужество" III степени.
- А 28 октября стало известно, что в Киеве в честь погибшего на войне с РФ Александра Махова назвали улицу.
- В Изюме также появилась улица в честь погибшего журналиста Александра Махова.
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