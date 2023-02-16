В Киеве почтили память погибшего на войне журналиста Махова

Об этом сообщает "Суспильное".

Чествование состоялось в Святошинском районе столицы - в октябре 2022 года улицу Жолудева переименовали в улицу Махова и установили памятную табличку на одном из домов, где и состоялось чествование.

"Суспильное" сообщило, что на мероприятии присутствовала невеста Махова Анастасия Блищик. Она рассказала, что в честь журналиста в Изюме также переименовали улицу и добавила, что после освобождения Луганска там также переименуют площадь в честь Махова.

"В Луганске будет не улица, а центральная площадь. Поэтому объединяемся, боремся для того, чтобы как можно скорее освободжить родной Луганск Саши, в который он не успел поехать", — сказала она.