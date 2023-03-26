В Киеве почтили память детей, погибших в результате российской агрессии

Об этом сообщает издание Укринформ .

Во время мероприятия отмечалось, что с 24 февраля 2022 года Россия убила не менее 465 украинских детей. Участники почтили память погибших минутой молчания.

Главный спикер EdCamp-2023 финалист международного конкурса Global Teacher Award-2019 Ладо Апхазава привез более 450 свечей, изготовленных грузинскими учителями. Во время работы они "вплетали" молитвы за скорейшую победу Украины и души погибших детей.

Свечи зажгли в память жертв российской агрессии.

Отмечается, что сельский учитель из Гурии Ладо Апхазава с начала полномасштабного вторжения в Украину начал благотворительную акцию в поддержку украинских беженцев, школьников и учителей. По его инициативе педагоги из 39 стран собрали 700 тысяч долларов, которые впоследствии передали польской организации, помогающей эвакуированным детям из Украины.