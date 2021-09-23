В Киеве почти во всех школах вакцинированы 80% педагогов, - КГГА

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил, что все школы и сады Киева работают в обычном режиме.

"Сейчас Киев - лидер по вакцинации работников образования, по состоянию на 23 сентября почти 100% учебных заведений, которых в городе более 900, достигли показателя в 80% вакцинированных", - подчеркнул он.

Мондриевский отметил, что вакцинация работников образования будет продолжаться.

Сейчас все школы и садики готовы к работе в условиях карантина и обеспечены необходимыми средствами для дезинфекции. В то же время запрет на посещение родителями учебных заведений продолжает действовать", - добавил он.

Напомним, в Минобразования сообщили, что во время действия "желтой" зоны карантина украинские школы с уровнем вакцинации персонала ниже 80% должны перейти на дистанционное обучение, а не прекращать образовательный процесс.

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