В Киеве побит температурный рекорд, державшийся 141 год
Ночь на 22 октября оказалась в столице самой теплой с 1889 года
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в facebook.
По ее данным, ночь на 22 октября стала самой теплой в Киеве с 1889 года.
"Минимальная температура не опустилась ниже 12,0 ° С, что на 1,0 ° С теплее, чем было в 1889 году, и выше климатической нормы 1991-2020 годов на 8,5 ° С", - сообщили в обсерватории.
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