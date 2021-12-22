В Киеве по техническим причинам отменили несколько рейсов городской электрички
22 декабря в Киеве отменили четыре рейса городской электрички
Об этом сообщает Киевпасстранс.
В среду, 22 декабря, не будут ездить следующие поезда:
- 7416;
- 7423/7424;
- 7431.
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