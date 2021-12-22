В Киеве по техническим причинам отменили несколько рейсов городской электрички

Об этом сообщает Киевпасстранс.



В среду, 22 декабря, не будут ездить следующие поезда:

7416;

7423/7424;

7431.

В Киевпасстрансе пояснили, что рейсов не будет в связи с техническими проблемами.

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