В Киеве по техническим причинам отменили несколько рейсов городской электрички
21 декабря в Киеве отменили четыре рейса городской электрички
Об этом сообщает Киевпасстранс.
В связи с техническими причинами 21 декабря не будет следующих рейсов городской электрички:
- 7307/7308;
- 7315;
- 7316.
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