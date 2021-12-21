В Киеве по техническим причинам отменили несколько рейсов городской электрички

Об этом сообщает Киевпасстранс.



В связи с техническими причинами 21 декабря не будет следующих рейсов городской электрички:

7307/7308;

7315;

7316.

Напомним, 20 декабря в Киеве отменили девять рейсов городской электрички.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb