В Киеве по неизвестным причинам остановка врезалась в троллейбус
На улице Полярной в Оболонском районе Киева остановка общественного транспорта рухнула на троллейбус
Об этом сообщил "Киев оперативный".
Инцидент произошел днем 26 июля на остановке на улице семьи Кульженко.
Согласно сообщению очевидцев инцидента, павильон остановки неожиданно сорвался с места и врезался в кабину троллейбуса.
В результате происшествия никто не пострадал.
В Киевпастрансе в комментарии изданию "Сегодня" отметили, что конструкция остановки серьезно транспортное средство не повредила.
На месте происшествия работали правоохранители и работники Киевпастранса.
Коммунальщики уже ликвидировали последствия аварии. Из-а чего именно произошел инцидент, неизвестно.
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