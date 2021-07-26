Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество В Киеве по неизвестным причинам остановка врезалась в троллейбус

В Киеве по неизвестным причинам остановка врезалась в троллейбус

26 июля, 2021 понедельник
22:57

На улице Полярной в Оболонском районе Киева остановка общественного транспорта рухнула на троллейбус

Об этом сообщил "Киев оперативный".

Инцидент произошел днем 26 июля на остановке на улице семьи Кульженко.

Согласно сообщению очевидцев инцидента, павильон остановки неожиданно сорвался с места и врезался в кабину троллейбуса.

В результате происшествия никто не пострадал.

В Киевпастрансе в комментарии изданию "Сегодня" отметили, что конструкция остановки серьезно транспортное средство не повредила.

На месте происшествия работали правоохранители и работники Киевпастранса.

Коммунальщики уже ликвидировали последствия аварии. Из-а чего именно произошел инцидент, неизвестно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Киев
Читайте также:
Олександр Усик
26 июля, 2021 понедельник
Спарринг-партнер Джошуа назвал слабое место Усика
Ігор Рейзлін
25 июля, 2021 воскресенье
Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
Ольга Харлан
26 июля, 2021 понедельник
Олимпиада-2020: самая титулованная украинка Харлан сенсационно покинула Игры в Токио
Киев
+29
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.89
    Покупка 26.89
    Продажа 27.12
  • EUR
    Покупка 31.63
    Продажа 32.03
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
26 июля
22:45
Максимальная стоимость пользования платным автобаном составит 0,1 евро, - Мининфраструктуры
22:19
На магистральном газопроводе в России прогремел взрыв
22:09
Суд освободил "титушку" Крысина от ответственности по трем статьям УК
21:47
Укрзализныця сообщила об опоздании поездов из Киева из-за аварии электросети
21:36
Ворскла - Днепр-1
УПЛ: результаты матчей 1-го тура чемпионата Украины по футболу
21:30
Ворскла - Днепр-1
"Ворскла" в большинстве упустила победу над СК "Днепр-1" в центральном матче 1-го тура УПЛ
21:23
В Чехии почти 90% заражений COVID-19 вызваны штаммом "Дельта"
21:15
В Литве задержанные на границе с Беларусью мигранты устроили бунт
20:57
Убийство Гандзюк: Мангера и Левина оставили под стражей до 28 августа
20:39
В центре Киева 27 июля усилят меры безопасности из-за крестного хода
20:33
В Грузии начались международные военные учения с участием ВМС Украины
20:13
Зеленский уволил двух первых заместителей Баканова
20:09
Вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет в Греции начнется в августе
19:56
Леонид Кравчук
Кравчук остается в реанимации после операции на сердце
19:48
вакцина
МОЗ объяснил, как украинцы могут получить международный сертификат вакцинации
19:28
Алексей Арестович
Представители ОБСЕ еще в плановых отпусках, - Арестович о заседании ТКГ из-за обострения на Донбассе
19:22
В Киеве ВАЗ въехал в кроссовер Honda, есть пострадавшие
В Киеве ВАЗ въехал в кроссовер Honda, есть пострадавшие
19:19
Инфографика
Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 27 июля
18:55
Юлия Елистратова
Украинку на Олимпиаде-2020 обвинили в допинге
18:53
Обещала диплом за $ 1,5 тыс .: СБУ разоблачила советницу ректора столичного вуза
18:51
Зеленский дал команду преследовать Жеваго с целью забрать телеканал Эспрессо, - Княжицкий
18:46
Инфографика
Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
18:25
Взял в долг $ 300 тысяч и исчез: в Одессе нашли повешенным заместителя начальника патрульной полиции Измаила
18:17
С начала суток на Донбассе оккупанты 10 раз нарушили "тишину": четверо военных ранены, трое травмированных
18:14
Дания будет давать третью дозу вакцины от Pfizer или Moderna тем, кто имел прививки от различных производителей
18:00
Семен Семенченко
Экс-нардепа Семенченко снова отправили под арест
17:55
PR
стульчики для кормления
Топ бюджетных стульчиков для кормления
17:49
вакцина
Первая доза вакцины от AstraZeneca, а вторая от Pfizer в шесть раз повышают уровень антител против COVID-19, - исследование
17:42
COVID-19
На Закарпатье еще у 6 человек подозревают штамм Delta: они были в России
17:26
Китай тайфун
Китай эвакуировал более полутора миллиона человек из-за тайфуна в прибрежной провинции
17:13
"Пришло время настоящей революции": Санду выступила перед парламентом, в котором ее партия получила монобольшинство
16:59
14 стран ЕС разрешили въезд для украинских туристов из-за ослабления COVID-ограничений
16:56
электробус
Власти Киева закупят до 20 электробусов в рамках Киотского протокола
16:42
В жилом массиве Харькова из-под земли вырвался столб огня
16:32
Ryanair
Похищение Протасевича: диспетчер, который вел переговоры с рейсом, покинул Беларусь - Наша Нива
16:32
коронавирус
В Украине решение об очередном локдауне принимают не по медицинским, а по политическим показателям, - медицинский эксперт
16:22
поезд
Самовольно открыл дверь во время движения: на Львовщине мужчина выпал из поезда
16:20
Apple
Apple в будущем добавит Face ID практически на все свои устройства - Bloomberg
16:10
Откачивали топливо из тепловозов: на Ровенщине разоблачили должностных лиц "Укрзализныци"
16:00
Навальный
В РФ заблокировали 48 сайтов, связанных с Навальным
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV