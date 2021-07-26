В Киеве по неизвестным причинам остановка врезалась в троллейбус

Об этом сообщил "Киев оперативный".



Инцидент произошел днем 26 июля на остановке на улице семьи Кульженко.



Согласно сообщению очевидцев инцидента, павильон остановки неожиданно сорвался с места и врезался в кабину троллейбуса.



В результате происшествия никто не пострадал.



В Киевпастрансе в комментарии изданию "Сегодня" отметили, что конструкция остановки серьезно транспортное средство не повредила.

На месте происшествия работали правоохранители и работники Киевпастранса.

Коммунальщики уже ликвидировали последствия аварии. Из-а чего именно произошел инцидент, неизвестно.