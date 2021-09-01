В Киеве планируют возобновить работу групп контроля за соблюдением карантина

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" начальник Главного управления Держпродспоживслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, разъяснительные работы по поводу эпидемии не приносят ощутимого результата. Поэтому придется усиливать контроль.

"Сегодня предложены различные формы обучения. Люди действительно уже забыли, что такое болезнь. Мы в Киеве фиксируем незначительное увеличение заболеваемости. Но в двух регионах Украины зафиксирован возможный переход в "желтую" зону, которая будет в будущем и в Киеве. Поэтому необходимо повысить ответственность и администраций и родителей детей. Как показывает практика, разъяснительные работы очень слабо проходят, поэтому на следующей неделе по поручению мэра Киева возобновляется работа мобильных групп по контролю за противоэпидемическим режимом. И в первую очередь это будут школы и вузы", - отметил Рубан.